Importuna i clienti del supermercato: arrestato davanti alla Coop di Rebbio

Un giovane marocchino di 21 anni è stato arrestato nella sera del 25 gennaio 2019 dopo essere stato fermato dagli agenti di polizia della squadra volanti della Questura di Como. Il giovane era davanti alla Coop di Rebbio, in via Giussani, quando sono intervenuti i poliziotti allertati dal personale del supermercato. Il ragazzo, infatti, stava importunando i passanti e clienti del punto vendita. Alla vista dei poliziotti ha iniziato a inveire contro di loro proferendo insulti e gravi minacce e si è rifiutato di fornire i documenti per attestare le proprie generalità. I poliziotti lo hanno condotto in questura ma a bordo dell'auto l'extracomunitario ha continuato nel suo atteggiamentyo aggressivo tirando claci contro la barriera in plexiglass che separa i sedili posteriori da quelli anteriori, fino a danneggiarla. Anche una volta giunto negli uffici della Questura il marocchino non ha desistito dal suo atteggiamento e alla fine è stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. E' stato portato al Carcere Bassone di Como. Si è scoperto avere numerosi precedenti penali sia per lo stesso tipo di reato sia per reati legati alla droga.