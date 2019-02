Como, auto incendiata davanti alla Coop di via Giussani

Auto incendiata in via Giussani a Rebbio, quartiere di Como, nella serata di mercoledì 20 febbraio 2019. I vigili del fuoco sono intervenuti d'urgenza intorno alle 22 per un'auto in fiamme davanti al parcheggio del supermercato Coop. Come si vede nelle immagini scattate proprio dai pompieri, la vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto per spegnere il rogo impegnate due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Como. Non si segnalano fortunatamente feriti.