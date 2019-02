Bagno rotto da mesi all'asilo di via Palma: il Codacons diffida il Comune di Como

Sul caso del bagno rotto da mesi alla scuola dell'infanzia di via Palma a Como, nel quartiere di Rebbio, è intervenuto il Codacons, che annuncia una diffda al Comune. Un problema che causa numerosi disagi, dal momento che ci sono solo due toilette funzionanti per 70 bambini, come segnalato a Quicomo dai genitori che affermano di aver sollecitato più volte l'intervento del comune di Como senza però avere riscontri.

Sul caso giovedì 7 febbraio 2019 è intervenuto il Codacons: "Gli spazi igienici nelle scuole per l’infanzia devono rispettare precisi parametri da osservarsi in maniera scrupolosa - scrive l'associazione in un comunicato- al fine di prevenire la trasmissione di malattie e/o condizioni morbose. Anche per il Codacons la tutela dei bambini è prioritaria, per questo invierà una diffida al Comune di Como perché intervenga quanto prima per sistemare la situazione e porre fine a questo disagio".