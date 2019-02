Toilette rotta all'asilo di via Palma: solo due bagni per 70 bambini

Disagio non di poco conto per i bambini della scuola dell'infanzia di via Palma a Como, nel quartiere di Rebbio. Le mamme fanno sapere che da oltre tre mesi uno dei tre bagni dell'asilo è fuori uso, forse a causa di un intasamento. "Nonostante i continui solleciti fatti dal personale - scrivono alcune mamme nella mail inviata alla redazione di QuiComo - il Comune di Como non provvede alla riparazione ignorando completamente la richiesta e costringendo 70 e più bambini a condividere solo due bagni. E' possibile che ci sia sempre qualcosa di più importante alla manutenzione delle nostre scuole?".