Investito da un'auto a Rebbio: paura per un bimbo di 6 anni

Grande spavento a Rebbio, quartiere di Como, per un bambino di 6 anni investito da un'auto. E' successo intorno alle 12.30 di venerdì 4 maggio 2018 in via Lissi al civico 4.

Secondo le prime informazioni, il piccolo camminava sul marciapiede per mano con il papà: improvvisamente, forse attratto da qualcosa, ha lasciato la mano del padre e ha attraversato di corsa la strada. Proprio in quel momento stata sopraggiungendo un'auto che ha investito il bambino.

Fortunatamente lo ha solo urtato, ma il bimbo ha sbattuto la testa sul cofano della vettura.

Subito sono stati allertati i soccorsi: in via Lissi è arrivata un'ambulanza e una pattuglia della polizia locale.

Il personale medico ha prestato le prime cure al bambino poi portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove si trova in osservazione. Le condizioni del piccolo non sarebbero gravi.