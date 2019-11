Como, via Cecilio: la rivoluzione parte dalla nuova Coop

Si sta profilando un'autentica rivoluzione per una delle zone più trafficate di Rebbio a Como. La prima vera novità riguarda la Coop che si allarga con il nuovo punto vendita da via Giussani fino a via Cecilio. L'apertura del modernissimo supermercato è attesa per giovedì 21 novembre. Costruito a fianco della vecchia struttura, sarà molto più grande, con un ampio parcheggio anche al coperto, e concepito in modalità green che risalto il legno e il verde. Attualmente gli addetti sono al lavoro in cantiere per completare il supermercato della catena nata nel 1955 ma per l'inaugurazione, come detto, è solo questione di giorni: sugli scaffali sono infatti già presenti molti prodotti mentre all'esterno si procede senza sosta per ultimare gli accessi viari e le aree di parcheggio.

L'apertura nel nuovo punto vendita Coop non sarà però l'unica novità per via Cecilio. Poco più avanti, in direzione autostrada, sono infatti iniziati i lavori di bonifica della grossa area che dovrà ospitare un altro supermercato della grande distruzione, un discount della catena Lidl. In questo caso non si conoscono i tempi ma è quasi certo che possa essere realizzato entro il 2020. Tutto ciò porterà. salvo intoppi, anche a una rivoluzione della trafficata arteria con l'introduzione di nuove rotonde.

Infine, mentre per Decathlon sembra ancora tutto fermo - nonostante nel dicembre 2017 sia stata presentata in comune a Como la domanda ufficiale per l'attivazione della Valutazione Ambientale Strategica, la cosiddetta Vas, per valutare, in sostanza, l'impatto sull'ambiente delle opere da realizzare - anche il gruppo Lechler si allargherà in via Cecilio a Como. I lavori di demolizione sono già iniziati da qualche settimana nell'area dove sorgeva la Ferretti e appena ultimati si procederà alla costruzione dei nuovi edifici della storica industria chimica di proprietà della famiglia Manoukian di Como.