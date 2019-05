Caduta in strada: gravissima donna soccorsa dall'elicottero a Rebbio

Una donna di 72 anni è stata soccorsa in codice rosso in via Campagna a Rebbio (Como): secondo le prime informazioni l'anziana sarebbe caduta per strada per cause da accertare, forse per un malore.

E' successo intorno alle 9.30 di martedì 7 maggio 2019. Subito sono stati chiamati i soccorsi: a Rebbio sono arrivate con la massima urgenza un'ambulanza e un'automedica ma, viste le condizioni della 72enne, gli operatori hanno ritenuto necessario allertare l'elicottero per accelerare i soccorsi.

Le condizioni della donna sono state giudicate serie dal personale medico, tanto che è stata portata all'ospedale di Gravedona in codice rosso.