Como, abbandona un frigorifero la telecamera la "inchioda": donna rischia multa di 6mila euro

Pizzicata in flagrante dalla telecamera nascosta che il Comune di Como ha appositamente acquistato per scoprire i "furbetti" che abbandonano abusivamente i rifiuti. La donna, una tunisina residente a Ponte Chiasso, sarà multata per avere abbandonato un frigorifero nell'area compresa tra via Somigliana e via Ortigara a Como, zona tra Rebbio e Camerlata.

Le immagini

La telecamera, nascosta ai passanti, ha ripreso l'auto di proprietà della donna mentre giunge nell'area parcheggio alle 13.16 del 19 gennaio 2019. Aiutata da un'altra persona la donna ha abbandonato un frigorifero per poi ripartire come se nulla fosse.

Multata

Grazie alla collaborazione fra il Comando di Polizia Locale di Como e le Guardie Ecologiche Volontarie è stato possibile identificare i responsabili. Con successivi accertamenti sono risaliti alla proprietaria del veicolo, una cittadina di cittadinanza tunisina residente a Ponte Chiasso. Alla donna sarà notificata un sanzione che non ammette il pagamento immediato in misura ridotta e che può variare da un minimo di 300 euro a un massimo di 6.000 euro, in base all'apposita ordinanza ingiunzione che la Provincia emetterà entro 60 giorni dalla data dell'accertamento della violazione.

Rifiuti pericolosi

Il frigorifero in questo caso rientra nella categoria "rifiuti pericolosi": a tal proposito si ricorda alla cittadinanza che secondo la normativa vigente l'installatore di un nuovo elettrodomestico è tenuto a ritirare il vecchio apparecchio. In alternativa, quando si provvede privatamente a trasporto e l'installazione, il vecchio elettrodomestico deve essere conferito al centro di raccolta comunale. Chi avesse difficoltà può prenotare il servizio di raccolta domiciliare contattando l'ufficio Relazioni col pubblico o il settore Tutela dell'ambiente del Comune di Como.

Le Guardie ecologiche volontarie di Como in questo periodo stanno intensificando i controlli, grazie anche all'arrivo di nuovi volontari che a breve sosterranno l'esame finale di ammissione al ruolo, alla collaborazione con il settore Tutela dell'ambiente e con l'unità Tutela del territorio e ambiente della Polizia Locale di Como.

Il commento

«Questo intervento - afferma l'assessore alla Polizia locale e Sicurezza Elena Negretti - rappresenta una conferma ulteriore del valore della collaborazione tra la nostra Polizia locale e i volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze nell'interesse di tutta la città. L'auspicio è che il loro impegno possa mantenere viva l'attenzione e il coinvolgimento attivo della cittadinanza a ciò che è di interesse collettivo. Ringraziamo quindi gli agenti della Polizia locale, la Protezione civile e le Gev per l'attenzione che ogni giorno dedicano a Como».