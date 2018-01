Esplode tubo, guasto al teleriscaldamento a Rebbio

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Guasto al teleriscaldamento di Como in zona Rebbio. Nel pomeriggio di sabato 6 gennaio 2018 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Parrochiale 11, davanti alla chiesa di San Martino, per la segnalazione di un problema a una tubazione. Il guasto è risultato riguardare un tratto della rete di tubature dell'impianto di teleriscaldamento che è gestito dall'azienda ComoCalor (società afferente al gruppo Acsm-Agam). I tecnici di ComoCalor, dunque, allertati dai pompieri si sono messi subito al lavoro per ripristinare il normale funzionamento del teleriscadamento. Il fumo che fuoriusciva dalla strada era dovuto al calore dell'acqua che scorre nella tubatura danneggiata.