Guasto al teleriscaldamento di Como: un quartiere al freddo

Un intero quartiere al freddo per quasi due giorni: succede a Rebbio dove nel pomeriggio di sabato 6 gennaio 2018 è stato segnalato un guasto al teleriscaldamento che ha lasciato al gelo numerose famiglie del popoloso quartiere alle porte di Como.

In via Parrocchiale 11, davanti alla chiesa di San Martino, sono intervenuti subito i vigili del fuoco per la segnalazione di un problema a una tubazione. Il fumo che fuoriusciva dalla strada era dovuto al calore dell'acqua che scorre nella tubatura danneggiata. Guasto che, segnalano alcuni residenti del quartiere, nella giornata di domenica 7 gennaio non era ancora stato riparato pare per la mancanza di squadre di soccorso, secondo quanto sarebbe stato riferito loro dall'azienda ComoCalor (società afferente al gruppo Acsm-Agam) che gestisce l'impianto di teleriscaldamento. E così molte persone hanno trascorso l'intera giornata dell'Epifania, la notte e gran parte della giornata di domenica 7 gennaio con i caloriferi non funzionanti. Tutto a causa di un guasto riguardante un tratto della rete di tubature dell'impianto di teleriscaldamento.

Un disagio non da poco viste anche le temperature rigide di questi giorni.

I caloriferi hanno ripreso a funzionare solamente intorno alle 18 di domenica.