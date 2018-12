Incendi a Rebbio e Lomazzo: tetti in fiamme nella notte

Incendio a Como, nel quartiere di Rebbio, nella serata di mercoledì 19 dicembre 2018: per cause in corso di accertamento ha preso fuoco la canna fumaria di un'abitazione in via Lissi, al civico 1. L'allarme poco dopo le 19.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di via Valleggio a Como: con un'autoscala sono saliti sul tetto e hanno domato il rogo prima che si estendesse e creasse danni maggiori. Non si segnalano feriti.

Poco prima dell'1 vigili del fuoco di nuovo in azione a Lomazzo, in una casa di via Monte Bianco sempre per l'incendio di un tetto. Anche in questo caso intervenuta una squadra con l'autoscala da Como con il supporto del distaccamento di Lomazzo. Nessuno è rimasto ferito.