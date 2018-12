Un milione di euro per la scuola di via Giussani: nuovi infissi, sistema anti-furto e molto altro

E' pronto il progetto di manutenzioni straordinarie per la scuola di via Giussani a Rebbio, annunciato a metà novembre in occasione di un incontro tra l'amministrazione e i genitori. Il progetto esecutivo, di livello unico, sarà sottoposto alla giunta per l'approvazione all'inizio di settimana prossima. Subito dopo sarà pubblicato il bando di gara.

L'intervento da 995 mila euro prevede lavori di adeguamento ai fini della sicurezza esterna dell'edificio (recinzioni, illuminazione esterna, predisposizione sistema anti intrusione), nonché l'adeguamento ai fini energetici con sostituzione degli infissi completi di tende parasole.