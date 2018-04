Como, rapina sala slot di via Paoli: arrestato

Ha rapinato la sala slot Piper di via Pasquale Paoli, ma non ha fatto molta strada. La polizia ha arrestato un 35enne italiano residente a Como. È accaduto nella notte appena trascorsa (21 aprile 2018).

L'uomo intorno all'una di notte è entrato nel locale per consumare una birra, poi si è portato nella sala delle macchinette video poker dove si è trattenuto per un po' di tempo. Uscendo dalla sala slot ha minacciato il dipendente alla cassa dicendo di avere una pistola in tasca, nel frattempo simulava di puntargliela addosso. Il dipendente ha consegnato quindi i soldi contanti che aveva in quel momento, cioè 650 euro.

La polizia è accorsa sul posto e dopo avere analizzato le immagini di sorveglianza si è messa subito alla ricerca dell'uomo, trovandolo sempre in via Paoli in possesso ancora del bottino. Il 35enne è stato arrestato.