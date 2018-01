Ladri a Rebbio: forzano i garage e rubano vino e champagne

Alcuni residenti di via Piero COllina a Como, nel quartiere di Rebbio, sono stati derubati nel corso della notte a cavallo tra 18 e il 19 gennaio 2018. I soliti ignoti si sono introdotti nei garage del condominio. Dopo averli forzati sono entrati per arraffare il bottino. I ladri si sono dileguati portando via bottiglie di vino e di champagne che hanno trovato all'interno dei box.

All'indomani i residenti hanno trovato la brutta sorpresa e non hanno potuto fare altro che recarsi alla stazione dei carabinieri di Rebbio per denunciare il furto.