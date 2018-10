Como, rissa alla Webcar: 6 uomini coinvolti, un ferito

Grossa rissa in via Cecilio 15 a Como, nel quartiere di Rebbio, poco prima delle ore 18. Una furibonda lite è scoppiata tra una gruppo di uomini, di età compresa tra i 18 e i 52 anni, quasi tutti appartenenti alla stessa famiglia di origine straniera. Laa lite è scoppiata nei pressi della concessionaria Webcar. Almeno uno degli uomini coinvolti sarebbe rimasto ferito in modo piuttosto serio. Inizialmente sono intervenuti gli uomini del 118 per soccorrere il ferito (che è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù). Successivamente vista la situazione è stata chiamata anche la polizia. Numerosi agenti sono intervenuti per riportare la calma e identificare le persone coinvolte.