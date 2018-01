Rebbio, l'immondizia vola dal balcone: discarica sotto il palazzo dell'Aler

Situazione di degrado assurda in via Di Vittorio a Como, nel quartiere di Rebbio. La segnalazione arriva da numerosi residenti della zona che hanno notato una discarica a cielo apaerto proprio sotto i balconi di un palazzo dell'Aler. Un raro scenario di inciviltà che farebbe dubitare di trovarsi in Italia. Verrebbe da pensare di trovarsi in qualche squallida e degradata periferia, magari di qualche grande metropoli, dove regna l'anarchia. No, siamo a Como.

Le foto basterebbero già da sole a descrivere la situazione, ma è il racconto di alcuni abitanti della zona a definire meglio i contorni di quello che accade in quel pezzo di città, in quei pochi metri quadrati di Rebbio. Semplicemente c'è qualcuno che butta la spazzatura dal balcone. Non solo normali sacchi di rifiuti, ma addirittura sedie e persino un frigorifero.

I cumuli di immondizia che si vedono nel reportage fatto dai residenti risali a sabato 30 dicembre 2017 e non ha nulla a che fare con la folcloristica tradizione di gettare le cose vecchie dal balcone a capodanno. In realtà ai carabinieri di Como sono state già presentate un paio di denunce nei confronti dei responsabili che dal proprio balcone di casa gettano sconsideratamente ogni tipo di rifiuto.