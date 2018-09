Blitz di Forza Nuova contro don Giusto: striscione sull'oratorio di Rebbio

Nuovo blitz dell'estrema destra a Como. Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 settembre 2018 i militanti di Forza Nuova hanno affisso fuori dall'oratorio di Rebbio, in via Lissi 11, uno striscione di polemica e provocazione contro l'attività del parroco di Rebbio don Giusto della Valle. Giocando con le parole gli autori del blitz hanno scritto "Don inGiusto si occupi di chiesa non di politica". Da anni don Giusto è impegnato in prima linea nell'accoglienza dei migranti e non solo.

A spiegare il significato e il motivo di questo gesto sono stati gli stessi militanti di estrema destra attraverso la propria pagina Facebook.