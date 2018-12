Vandali a Rebbio, sassi contro i parabrezza delle auto: indaga la polizia

Vandali in pieno giorno in via Ortigara a Como, in zona Rebbio. Il titolare dell'autofficina Linoautobrill si è assentato per circa un'ora per sbrigare una commissione, al rientro ha trovato la spiacevole sorpresa. Qualcuno ha lanciato grossi sassi contro i parabrezza di due auto danneggiandoli.

Le auto vandalizzate erano in vendita con la scritta "occasione" esposta sul tettuccio. E' verosimile che i vandali abbiano agito lanciando i sassi restando al di fuori della recinzione che delimita la proprietà dell'autofficina. Il titolare, Pasquale Pergola, ha sporto deuncia. Gli agenti della polizia di Stato della Questura di Como hanno acquisito i sassi usati per il vandalismo e avviato le indagini.